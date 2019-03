XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (20.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 40 Euro auf 39 Euro.Die Zahlen für 2018 hätten nicht mehr überraschen können, da sie den bereits vor einem Monat präsentierten vorläufigen Daten zur Geschäftsentwicklung entsprochen hätten. Eine Steigerung des operativen Ergebnisses sei nur dank eines Sonderertrags gelungen, der im Jahr 2019 entfalle. Neben negativen Währungseinflüssen und höheren Rohstoffkosten belasteten (und belasten) höhere Kosten, die das Unternehmen im Zusammenhang mit Zukunftsinvestitionen plant, so der Analyst der Nord LB. Dies präge auch den Ausblick für 2019, der bisher nur qualitativ formuliert gewesen sei und nun präzisiert worden sei. Auf die in Aussicht gestellten deutlichen Ergebnisrückgänge hätten einige Anleger enttäuscht reagiert und mit ihren Verkäufen den Aktienkurs kräftig unter Druck gebracht. Unter Bewertungsgesichtspunkten werde der Titel dadurch nun aber wieder attraktiver.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bleibt dennoch zunächst bei seiner Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: