Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (01.03.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Mit einem Plus von mehr als 6 Prozent auf Monatssicht zählt die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) zu den MDAX-Favoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Daran seien die Analysten nicht ganz unschuldig. So habe die Baader Bank Ende Januar die Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel bei 50 Euro belassen. Die Elektrifizierung im Fahrzeugbau sollte sich positiv auf den Schmierstoffhersteller auswirken, so der zuständige Analyst. Der Konzern zähle inzwischen zu den Top-Akteuren unter den Zulieferern für Elektro- und Hybrid-Autos.Als zusätzlicher Kurstreiber hätten sich die in der vergangenen Woche präsentierten Eckdaten für 2017 erwiesen. Das operative Ergebnis habe zwar bei 373 Mio. Euro stagniert - wegen Abschreibungen in Europa und höherer Rohstoffpreise - der Umsatz habe jedoch um 9 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro angezogen. Zudem sei das Ergebnis etwas besser ausgefallen als erwartet. Darüber hinaus habe FUCHS PETROLUB wegen der US-Steuerreform unterm Strich mit 269 Mio. Euro rund 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Anleger sollten daher je Vorzugs- und Stammaktie 2 Prozent mehr Dividende erhalten.Was die Kursgewinne letztendlich wert seien, dürfte sich erst am 21. März zeigen, wenn FUCHS PETROLUB seine vollständige Bilanz und den Ausblick für 2018 präsentiere. Bis dahin sollte nicht mehr viel passieren, zumal die Vorzüge die meisten Analysten-Kursziele inzwischen bereits hinter sich gelassen haben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 8/2018)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:46,08 EUR -1,24% (01.03.2018, 10:53)