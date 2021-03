Tradegate-Aktienkurs FRoSTA-Aktie:

82,20 EUR +0,74% (24.03.2021, 13:54)



Börse Frankfurt-Aktienkurs FRoSTA-Aktie:

81,00 EUR -0,98% (24.03.2021, 08:59)



ISIN FRoSTA-Aktie:

DE0006069008



WKN FRoSTA-Aktie:

606900



Ticker-Symbol FRoSTA-Aktie:

NLM



Kurzprofil FRoSTA AG:



Die Marke FRoSTA (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) ist Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland und verzichtet seit 2003 als erste Tiefkühlmarke konsequent in allen Gerichten auf den Zusatz von Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und Emulgatoren. FRoSTA gibt es im Supermarkt und bietet neben den Klassikern wie Bami Goreng, Schlemmerfilets und Fischstäbchen auch viele weitere tiefgekühlte Gemüse-, Fisch- und Kräuterprodukte.



Die FRoSTA AG produziert in vier Werken, drei in Deutschland und einem in Polen. Heimische Gemüsesorten wie Erbsen, Spinat, Karotten und Kräuter werden in zwei Gemüseverarbeitungswerken, in Sachsen und in Rheinland-Pfalz, angebaut und unmittelbar nach der Ernte gewaschen, geschnitten und tiefgefroren. Weitere Informationen: http://www.frosta-ag.com. (24.03.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - FRoSTA-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Im April 2020, also kurz nach Beginn des ersten Lockdowns, stellten wir die Aktie des Tiefkühlkost-Herstellers FRoSTA AG (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) bei Kursen um 57 Euro vor, so die Experten in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News".Die Experten hätten damals prognostiziert, dass die Europäer pandemiebedingt deutlich mehr Geld für Essen zu Hause ausgeben würden. Das habe sich als richtig erwiesen, wie sich an den Geschäftszahlen für 2020 ablesen lasse. Die FRoSTA-Aktie habe das Kursziel von 80 Euro mittlerweile erreicht.Die Marke FRoSTA sei mit Tiefkühlgerichten in Deutschland, Polen, Österreich, Italien und Osteuropa tätig. In diesen Ländern habe der Konzernumsatz 2020 gegenüber 2019 um 5,4% auf 551,8 Mio. Euro gesteigert werden können. Während das Out-of-Home-Geschäft mit seinen Gastronomie- bzw. Großhandelskunden aufgrund der langen "Lockdown-Perioden" rückläufig gewesen sei, habe das Markengeschäft in allen Märkten zweistellig zugelegt. Überproproportional habe sich der Konzernjahresüberschuss gesteigert, der sich 2020 gegenüber dem Vorjahr auf 25,1 Mio. Euro in etwa verdoppelt habe. Die Aktionäre sollten wie im Vorjahr eine Dividende von 1,60 Euro je Aktie erhalten, die nach der Hauptversammlung am 26. Mai zur Auszahlung komme.Aufgrund der aktuellen Lage habe der FRoSTA-Vorstand zunächst eine weiter-hin erhöhte Nachfrage nach Tiefkühlkost im Lebensmitteleinzelhandel und bei den Heimdiensten erwartet, während sich die Verluste im Out-of-Home-Geschäft wahrscheinlich ebenfalls fortschreiben dürften. Insgesamt werde bis zum Ende des Lockdowns eine leicht positive Entwicklung prognostiziert. Doch auch mittelfristig herrsche Optimismus bei FRoSTA. Zwar dürfte sich nach Ende der pandemiebedingten Einschränkungen der Außer-Haus-Verzehr überproportional entwickeln und die Konsumausgaben im Lebensmitteleinzelhandel damit wieder zurückgehen. Allerdings hoffe man, dass die aktuelle Homeoffice-Diskussion dazu führe, dass im Vergleich zu dem Verbraucherverhalten vor der Pandemie mehr Tiefkühlkost nachgefragt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FRoSTA-Aktie: