Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

47,38 EUR -0,21% (02.06.2021, 16:32)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

47,04 EUR -0,72% (02.06.2021, 17:36)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (02.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von FRIEDRICH VORWERK (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) auf.Die Research-Boutique EQUI.TS GmbH starte nun die Coverage des Industrie-Dienstleisters FRIEDRICH VORWERK Group SE (VH2). Der von den Aktienanalysten ermittelte Zielkurs sei im Wesentlichen DCF-gestützt. Nach Meinung der Experten sei das Chancen-/Risiko-Verhältnis der MBB SE Tochtergesellschaft momentan ausgeglichen, es gelte auf Wachstumsschritte zu achten. Die Analysten würden also ein Halten empfehlen.Ohne Zweifel, der mittelständisch geprägte Energie-Leitungs- und Anlagenbau stehe vor einem Wachstumsschub, denn die Energiewende brauche neue Leitungen, ob für Strom oder für Gas (Wasserstoff; LNG, "Stromautobahnen" etc.). Konsequent sei, dass der erfolgte Börsengang auf die Wasserstoff- bzw. Hydrogen-Phantasie setze, würden die Fachanalysten aus Frankfurt/M jetzt schreiben.VH2 sei ein wesentlicher Profiteur der Energiewende, die eine grundlegende Neuausrichtung der europäischen Energiemärkte (Grüne-Wasserstoff-Allianz, Erdgas, Strom) und deren Leitungsnetze nötig mache, würden die Fachanalysten schreiben.Die im GB 2020 veröffentlichte Guidance des Viersparten-Konzerns plane per 06.02.2021 mittelfristig mit einem "unveränderten organischen Umsatzwachstum" (CAGR 2014-19: +14,6%). Die adj. EBIT-Marge solle (bei ca. 16e%) "gehalten werden".Im Q1/21-Bericht finde sich darüber keine Aktualisierung der bisherigen Guidance, würden die Analysten erwähnen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die Aktie von FRIEDRICH VORWERK in ihrer Ersteinschätzung mit "halten" ein. (Analyse vom 02.06.2021)