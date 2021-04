Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (21.04.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Nicht zu verwechseln mit dem Staubsauger- und Thermomix-Produzenten Vorwerk ist die FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2), die Ende März ihr Börsendebüt gab, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Die Gesellschaft, die aus dem Beteiligungsportfolio der ebenfalls börsennotierten MBB SE entstamme, sei im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Der Börsengang, der 90 Mio. Euro in die Firmenkasse gespült habe, solle zur Unternehmensexpansion verwendet werden. Gehe die Strategie auf, biete sich eine interessante Einstiegschance.Das seit über 50 Jahren bestehende Unternehmen sehe sich als Treiber der europäischen Energiewende. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff verspreche Vorwerk seinen Kunden innovative und zuverlässige Lösungen für die Energieinfrastruktur von morgen. Vorwerk plane, fertige, installiere, betreibe und warte kritische Onshore-Energieinfrastruktur über die gesamte Wertschöpfungskette, durch die Energiequellen und Energien wie Roh-Erdgas, Windenergie und Solarenergie in nutzbares Erdgas, Elektrizität und sauberen Wasserstoff umgewandelt und zu den Endkunden transportiert wprden. Die Dienstleistungen würden sowohl im Rahmen von schlüsselfertigen Großprojekten als auch in Verbindung mit kundenspezifischen Projekten für Speziallösungen erbracht.Ausweislich der Angaben im Emissionsprospekt wirtschafte das Unternehmen in den letzten Jahren profitabel, 2020 habe das Konzernergebnis bei 30,5 Mio. Euro gelegen. Der Umsatz habe von 106 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 292 Mio. Euro im Jahr 2020 zugelegt, wobei berücksichtigt werden müsse, dass zwischenzeitlich die Akquisition und Konsolidierung der Firma Bohlen & Doyen zum Umsatzwachstum beigetragen habe. Bilanziell stehe das Unternehmen ebenfalls gut da. Zum Jahresende 2020 liege das Konzerneigenkapital bei 63,6 Mio. Euro, was einer Eigenkapitalquote von ordentlichen 36% entspreche. Bankverbindlichkeiten in Höhe von 8,3 Mio. Euro stünden liquide Mittel von 45,3 Mio. Euro gegenüber. Die Netto-Cash-Position errechne sich etwa zu 30 Mio. Euro.VORWERK-CEO Torben Kleinfeldt habe dazu gesagt: "Der Börsengang gibt uns die Möglichkeit, die Energiewende entscheidend mitzugestalten und insbesondere in den wachsenden Märkten für Wasserstoff und den Ausbau der Stromautobahnen zu expandieren. FRIEDRICH VORWERK freut sich darauf, an der europäischen Energiewende mitzuwirken. Mit unseren Lösungen im Bereich der Energieinfra-struktur ermöglichen wir eine zuverlässige und CO2-neutrale Energieversorgung für eine nachhaltige Zukunft."Die Aktie habe sich nach dem Börsengang auf einem Niveau von 50 Euro eingependelt. Damit werde das Unternehmen mit 1 Mrd. Euro bewertet.Angesichts der positiven Aussichten im Energiemarkt halten die Experten von "AnlegerPlus News" diese Bewertung für attraktiv. Mittelfristig könnten sie sich Kurse um 70 Euro gut vorstellen, ein Stopp-Loss-Limit biete sich bei 40 Euro an. (Ausgabe 4/2021)