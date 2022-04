Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (01.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am Mittwoch den Halbjahresbericht 2021/22 vorgelegt, nachdem Anfang Februar bereits vorläufige Zahlen bekannt gegeben worden seien.Beim Konzernumsatz sowie dem operativen EBIT hätten sich keine Abweichungen gegenüber den Vorabzahlen ergeben. Auf Segmentebene habe der Bereich "Datenvisualisierung" mit einem Beitrag von rund 13,3 Mio. Euro in Q2 (+23,9% yoy) bzw. 26,2 Mio. Euro in H1 (+11,3% yoy) den Löwenanteil für das erfolgreiche erste Halbjahr geliefert. Obwohl auch FORTEC mit deutlich gestiegenen Frachtkosten und Einkaufspreisen konfrontiert sei, habe in diesem Segment das EBIT in Q2 um beeindruckende 318,8% yoy auf 1,9 Mio. Euro bzw. auf eine Marge von 14,3% gesteigert werden können (H1: +122,4% yoy auf 3,3 Mio. Euro; Marge: 12,8%).Ebenfalls dynamisch habe der Bereich "Stromversorgung" in Q2 mit 15,2% yoy auf 7,6 Mio. Euro wachsen können (H1: +13,6% yoy auf 15,9 Mio. Euro). Auf EBIT-Ebene habe sich hier hingegen aufgrund temporärer, inzwischen bereits erfolgreich abgeschlossener Umstrukturierungen in Q2 ein leicht defizitäres Ergebnis (-0,1 Mio. Euro) ergeben, was auf H1-Sicht dennoch für ein starkes Wachstum ausreiche (0,7 Mio. Euro; +48,0% yoy).Im Zuge der Corona-Pandemie habe FORTEC das Umsatzziel von 100 Mio. Euro um zwei Jahre auf das Geschäftsjahr 2022/23 verschoben. Zum Erreichen dieses Meilensteins plane der Konzern dabei weiterhin einen Zukauf mit einem Umsatzvolumen von 5 bis 7 Mio. Euro, was wiederum ein organisches Erlösniveau von rund 93 bis 95 Mio. Euro zu diesem Zeitpunkt impliziere. Angesichts der inzwischen verbesserten Visibilität hinsichtlich der kommenden Quartale hebe der Analyst seine Prognosen leicht an und erwarte für das Geschäftsjahr 2022/23 nun ein organisches Erlösniveau am unteren Ende dieses Korridors.FORTEC befinde sich nach dem "Corona-Jahr 2021" wieder auf dem Wachstumspfad. Der Auftragsbestand sowie die vorhandenen Vorräte seien für Gruschka ein klares Indiz dafür, dass sich das erfreuliche Momentum im zweiten Halbjahr fortsetzen dürfte.Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem erhöhten Kursziel von 27,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro). (Analyse vom 01.04.2022)