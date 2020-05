Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe vergangene Woche vorläufige Zahlen für Q3 2019/2020 vorgelegt und angesichts der unmittelbaren Folgen der Covid-19-Pandemie wie von dem Analysten erwartet eine Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen.Nach 9M habe FORTEC Erlöse in Höhe von rund 66,0 Mio. Euro (Vj.: 67,0 Mio. Euro) erzielt, was für Q3 einen marginalen Umsatzrückgang von 0,2% impliziere. Das dritte Quartal (Januar-März) habe sich damit trotz der insbesondere ab März in Europa spürbaren Auswirkungen der "Corona-Krise" überraschend robust gezeigt und dürfte erneut das umsatzstärkste Quartal des Geschäftsjahres darstellen. Hierin komme auch FORTECs hohes Exposure zu konjunkturell weniger sensiblen Industriezweigen wie der Sicherheits-, Medizin-, Bahn- und Verkehrstechnik zum Ausdruck.Mit einem Rückgang des EBITs nach 9M von 6,1 Mio. Euro im Vorjahr auf nun rund 5,2 Mio. Euro hätten sich im operativen Ergebnis nichtsdestotrotz erwartungsgemäß deutliche Bremsspuren durch signifikant erhöhte Fracht- und Logistikkosten sowie kurzfristige Verzögerungen im Projektgeschäft gezeigt. Zwar impliziere das vorläufige 9M-Ergebnis für das dritte Quartal lediglich ein geringfügig geringeres EBIT in Höhe von 2,2 Mio. Euro (Vj.: 2,4 Mio. Euro), dies dürfte jedoch vor allem positiven Einmaleffekten aus der Veräußerung einer Immobilie sowie einer möglichen Auflösung von Earn Out-Rückstellungen im Zusammenhang mit den 2018 getätigten Zukäufen in UK geschuldet sein (MONe: positiver Sonderertrag von in Summe ca. 1 Mio. Euro). Bereinigt sollte sich das Margenniveau damit auf rund 5% reduziert haben (Vj.: 9,7%).FORTEC Elektronik habe die Jahresziele erwartungsgemäß revidieren müssen. Wenngleich das Unternehmen somit von den kurzfristigen Folgen der Covid-19-Pandemie ebenfalls nicht unbeschadet bleibe, sollten die strukturellen Wachstumstreiber des Systemzulieferers für High Tech-Industrien nachhaltig intakt sein. Der Analyst rechne daher lediglich mit einer temporären Schwächephase, die auf dem aktuellen Bewertungsniveau (KGV 2020e: 11,4x) mehr als eingepreist scheine. Dafür spreche auch die trotz schwachem Newsflow ausgebliebene negative Kursreaktion.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 22,00 Euro für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 26.05.2020)