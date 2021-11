Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (29.11.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am Freitag Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021/22 veröffentlicht. Diese würden bei einem moderaten Topline-Wachstum eine überproportionale Profitabilitätssteigerung. Der weiterhin hohe Auftragsbestand verdeutliche, dass ohne die globalen Lieferengpässe ein deutlich stärkeres Wachstum hätte realisiert werden können.Der Konzernerlös sei in Q1 um 4,7% yoy auf 21,2 Mio. Euro gestiegen. Er liege damit leicht unterhalb der Analystenerwartung (MONe: 22,0 Mio. Euro). Die Entwicklung im Segment Stromversorgung sei mit einer Steigerung von 12,2% yoy auf 8,3 Mio. Euro (Vj.: 7,4 Mio. Euro) dynamisch verlaufen. Das Segment Datenvisualisierung habe hingegen stagniert und sei auf einem stabilen Umsatzlevel von 12,8 Mio. Euro (Vj.: 12,9 Mio. Euro) verblieben. Der weiterhin hohe Auftragsbestand per Ende September von 68,6 Mio. Euro (Vj.: 46,2 Mio. Euro) verdeutliche, dass zwar kundenseitig eine hohe Nachfrage nach FORTECs Produkten bestehe, die Aufträge aber aufgrund der globalen Lieferkettenproblematik deutlich langsamer abgearbeitet werden könnten.Erfreulicherweise habe das EBIT mit einem Wachstum von knapp 60% yoy auf 2,2 Mio. Euro eine deutliche Profitabilitätssteigerung gezeigt und den Trend einer steigenden Marge fortgesetzt (Q3/21: 8,2%; Q4/21: 8,8%; Q1/22: 10,6%). Die Ertragslage habe sich insbesondere durch die deutlich reduzierte Materialaufwandsquote verbessert (Q1/22: 68,7% vs. Q1/21: 71,0%). Dies resultiere vorrangig aus der vorausschauenden Planung des Managements, das Vorräte teilweise bereits vor den Lieferengpässen aufgebaut habe und auf Kundenseite nun Preiserhöhungen habe durchsetzen können. Ergänzend habe sich die Quote der SBAs auf 6,7% (Vj.: 7,7%) im Zuge von reduzierten Währungsverlusten verringert.FORTEC beweise mit dem Q1 abermals die operative Stabilität des Unternehmens.Im Zuge eines Analystenwechsels bestätigt Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 Euro. (Analyse vom 29.11.2021)