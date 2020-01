Aufgehoben worden sei die Strafe aufgrund eines Formfehlers, wie die Tageszeitung "Die Presse" berichte. Der VwGH habe sich demnach nicht mit dem Inhalt an sich beschäftigt. Vielmehr habe das Gericht bemängelt, dass die FMA nicht klar genug zum Ausdruck gebracht habe, wogegen die RBI tatsächlich verstoßen habe. Die Behörde habe einen Alternativvorwurf erhoben und damit das Bestimmtheitsgebot verletzt. Im Rechtsinformationssystem sei die Entscheidung noch nicht zu finden.



Die im März 2018 ausgesprochene Strafe sei eine indirekte Folge der im Jahr 2016 enthüllten Unterlagen über weltweite Steuervermeidungs- und Geldwäschepraktiken gewesen, die unter dem Namen "Panama Papers" in die Berichterstattung eingegangen seien. Es handle sich um die höchste in diesem Bereich verhängte FMA-Sanktion.



Die RBI sehe durch die Entscheidung ihre Rechtsauffassung bestätigt. Man sei immer der Auffassung gewesen, "alle rechtlichen Verpflichtungen zur Verhinderung von Geldwäsche erfüllt" zu haben, erkläre Christoph Lehner, Leiter Compliance der RBI in der Aussendung. Die Anforderungen der FMA seien "überschießend" gewesen, so Lehner.



Nach dem VwGH-Spruch dürfe auch die Hypo Vorarlberg hoffen. Ihr Name sei in den Panama Papers ebenfalls aufgetaucht. Gegen die Bank habe die FMA eine Geldbuße von 414.000 Euro verhängt. Im Sommer 2019 habe das Bundesverwaltungsgericht die FMA-Sicht bestätigt und eine ordentliche Revision der Hypo abgewiesen. Diese habe sich darauf hin an den VwGH gewandt, das Verfahren laufe noch. (02.01.2020/ac/a/m)







