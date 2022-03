"Wenn die FED die Zinsen weiter anhebt und ihre Bilanz schrumpft, wird es keine weiche Landung geben", sage Peter Boockvar, Chief Investment Officer bei Bleakley Advisory Group. "Die einzige Frage ist, wie viel Konjunkturabschwächung sie zu tolerieren bereit ist."



Die Analysten von CMC Markets würden darauf hinweisen, dass die Rendite-Differenz zwischen zehn- und zweijährigen US-Staatsanleihen nur noch leicht positiv sei. "Seit dem zweiten Weltkrieg hat sich diese Zinskurve achtmal invertiert und jedes Mal folgte darauf eine Rezession." Auch jetzt sei die Angst begründet. "Denn die Weltwirtschaft könnte schon Mitte kommenden Jahres gänzlich anders aussehen als heute."



Mut mache das Research-Team von Blackrock: "Wir gehen davon aus, dass die FED hinter dem Gesagten zurückbleiben und gezwungen sein wird, mit der Inflation zu leben."



Mit ihrem Kurs dürfte die FED in den kommenden Wochen für eine Menge Volatilität an den Aktienmärkten sorgen. Profiteure der Strategie seien in erster Linie die amerikanischen Banken.



"Der Aktionär" favorisiere Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+70% seit Empfehlung im Herbst 2020) und Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE: WFC) (+75% seit Januar 2021). (22.03.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FED-Chef Jerome Powell galt lange als besonnener Chef der US-Notenbank, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Seine Rhetorik werde aber immer aggressiver. Am Montag habe Powell von einer "viel zu hohen Inflationsrate" gesprochen und die Möglichkeit schnellerer Erhöhungen des Leitzinses ins Spiel gebracht. Powell sollte es nicht übertreiben.Powells Kurswechsel innerhalb von drei Monaten komme zu einer Zeit, in der die Welt fragil sei wie seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine gebe es nach wie vor nicht das kleinste Anzeichen von Entspannung. Infolge von Corona-Ausbrüchen in China könnten sich die Lieferkettenprobleme weiter verschlimmern. Zudem drohe eine massive Ernährungskrise.