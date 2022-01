Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der US500 korrigiert am Donnerstag fast bis zum 50%-Retracement des vorherigen Aufwärtsimpulses, so die Experten von XTB.EUR/USD falle am Donnerstag unter 1,13 und nähere sich dem am Dienstagmittag bei 1,1272 erreichten Wochentief. Am Mittwoch habe sich das Paar erholt und im Stundenchart bis zum 61,8%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses korrigiert. Dort sei der Kurs mehrfach auf Widerstand gestoßen und habe gestern Abend zu drehen begonnen. Um den kurzfristigen Abwärtstrend zu bestätigen, müsste der Bereich um 1,1272 durchbrochen werden. Sollte dies gelingen, dürften sich die Verkäufer wieder auf das Jahrestief 2021 konzentrieren, das am 24. November bei 1,1186 erreicht worden sei und aktuell rund 70 Pips entfernt sei.Am deutschen Aktienmarkt habe die Volatilität zugenommen. Am Donnerstag habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) vorbörslich das gestrige Tagestief durchbrochen, habe jedoch die heutigen Verluste größtenteils wieder ausgleichen können (langer Schatten im D1), während der Index am Mittwoch mit einem Minus geschlossen habe - gegen Mittag habe der DAX wenige Punkte unterhalb des Allzeithochs zu schwächeln begonnen. Im Stundenchart sei die kurzfristige Struktur innerhalb des übergeordneten Aufwärtsimpulses durch den beschriebenen Bruch bärisch. Nur ein Anstieg über das Wochenhoch (16.273 Punkte) würde daran etwas ändern. (06.01.2022/ac/a/m)