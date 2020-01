Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

11,40 EUR -3,39% (13.01.2020, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

11,60 EUR -0,85% (13.01.2020, 17:06)



ISIN FCR Immobilien-Aktie:

DE000A1YC913



WKN FCR Immobilien-Aktie:

A1YC91



Ticker-Symbol FCR Immobilien-Aktie:

FC9



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (13.01.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) weiterhin zu kaufen.FCR Immobilien habe in den ersten zwölf Monaten als börsennotiertes Unternehmen überzeugt und den dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt. Sowohl hinsichtlich der Umsatz- und Ertragszahlen als auch bezüglich des Portfolios weise FCR hohe Wachstumsraten auf.Damit zeige FCR, dass das Geschäftsmodell, das auf den beiden Säulen "Aufbau eines großen Immobilienportfolios" und "intensive Handelsaktivitäten" beruhe, gut funktioniere. Auch für das neue Jahr sei angesichts der bereits getätigten Ankäufe und der geplanten Verkäufe mit hohem Wachstum zu rechnen.Durch die geplante Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS dürfte zudem die bilanzielle Eigenkapitalausstattung realistischer abgebildet werden, was zusammen mit der inzwischen erreichten Größe und dem angestrebten Wechsel in ein höheres Börsensegment die Attraktivität der Aktie weiter erhöhen würde.Auf dieser Basis sieht Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, für die FCR Immobilien-Aktie, die sich zuletzt sehr erfreulich entwickelt hat, weiteres Aufwärtspotenzial und bestätigt das Urteil "buy". Das Kursziel werde bei 14,10 Euro belassen. (Analyse vom 13.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link