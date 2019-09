Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie:



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (16.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) weiterhin zu kaufen.FCR Immobilien habe für das erste Halbjahr sehr gute Zahlen vorgelegt. Bei einem verdoppelten Umsatz habe der Halbjahresgewinn auf 4,3 Mio. Euro vervierfacht werden können und habe, wie alle anderen Ergebniszahlen, bereits deutlich über dem Wert aus dem Gesamtjahr 2018 gelegen. Ermöglicht worden sei dieser Gewinnsprung vor allem durch die drei sehr lukrativen Immobilienverkäufe im Frühjahr, mit denen im Durchschnitt eine Marge auf den Buchwert in Höhe von 85 Prozent erzielt worden sei. Damit habe FCR einmal mehr demonstrieren können, dass das Geschäftsmodell gut funktioniere und dass die angekündigten Erträge tatsächlich realisiert werden könnten. Auch auf der Einkaufsseite setze FCR die dynamische Expansion fort und habe im bisherigen Jahresverlauf bereits 17 Objekte im Wert von schätzungsweise 40 Mio. Euro erworben.Diese Dynamik solle sich sowohl auf der Ankaufs- als auch auf der Verkaufsseite auch im zweiten Halbjahr fortsetzen. Bezüglich der für die Schätzungen von SMC Research besonders wichtigen Verkaufsplanungen bestätige FCR auf Nachfrage den weit fortgeschrittenen Status von fünf weiteren Verkäufen, die zumal ähnlich lukrativ wie die Transaktionen aus dem Frühjahr ausfallen dürften.Da SMC Research bisher aus Vorsicht von deutlich niedrigeren Verkaufsmargen ausgegangen sei, habe Jakubowski sie für 2019 angehoben. Zusammen mit dem etwas reduzierten Verkaufsvolumen und den in Reaktion auf die Halbjahreszahlen erhöhten Kostenschätzungen resultiere aus dem Modell von SMC Research ein neues Kursziel in Höhe von 14,10 Euro, das für die FCR Immobilien-Aktie ein weiteres Kurspotenzial von knapp 40 Prozent signalisiere. Und das, obwohl dieses Kursziel auf einer Aktienzahl basiere, in der bereits sowohl die sich aktuell in der Platzierung befindliche Kapitalerhöhung als auch eine weitere, größere Kapitalerhöhung berücksichtigt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link