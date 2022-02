Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (22.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ukraine-Krise spitze sich immer weiter zu und bleibe am Aktienmarkt derzeit das bestimmende Thema. Während die meisten Unternehmen angesichts möglicher Sanktionen und den Folgen für die Konjunktur unter der Entwicklung leiden würden, könnten einige Konzerne sogar profitieren. J.P. Morgan habe die Situation untersucht.Analyst Dubravko Lakos-Bujas sehe zwar eher geringe direkte Auswirkungen auf US-Konzerne, da etwa die Russel-1000-Unternehmen nur rund 0,6 Prozent der Umsätze in Russland und weniger als 0,1 Prozent in der Ukraine erzielen würden. Allerdings seien die indirekten Risiken etwa durch einen Energiepreisschock, Verwerfungen in Europa oder in den Lieferketten oder durch Risiken im Bereich Cybersecurity größer.Dennoch gebe es laut J.P. Morgan auch Unternehmen, die bei zunehmenden Spannungen im Konflikt eher positiv reagieren dürften. Dazu würden vor allem Energiekonzerne wie Exxon Mobil, Cheniere Energy oder Marathon Oil zählen. Aber auch Unternehmen aus dem Rohstoffsektor wie die Kali-Spezialisten Nutrien und Mosaic , der Stahlkonzern U.S. Steel ( ISIN US9129091081 WKN 529498 ) oder der Aluminiumriese Alcoa würden profitieren. Als dritte Branche nenne die Bank zudem Rüstungsunternehmen wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link