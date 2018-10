Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

73,60 EUR +0,49% (01.10.2018, 13:02)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

85,02 USD -0,87% (28.09.2018, 22:01)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (01.10.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von "kaufen" auf "halten" herab.Exxon habe seinen Nettogewinn im zweiten Quartal um 17,9% auf 4,0 Mrd. USD gesteigert. Sowohl im Upstream- als auch im Downstreamgeschäft hätten Stillstände wegen Wartungsarbeiten die Ergebnisentwicklung um insgesamt 850 Mio. USD belastet. Der Konzern habe im zweiten Quartal mit 3,6 Mio. Barrel Öläquivalente pro Tag (boe/d) 7,0% weniger als im Vorjahreszeitraum gefördert. Bereinigt um Stillstände, negative Preiseffekte und Desinvestitionen habe der Rückgang rund 3% betragen. Für das gesamte erste Halbjahr habe sich ein Produktionsrückgang von 6,6% ergeben. Angesichts dieser Entwicklung habe das Unternehmen seine Jahresprognose zurückgenommen. Statt eines Fördervolumens auf Vorjahresniveau werde nun ein Rückgang von 4,6% auf 3,8 Mio. bpd erwartet. Die Mittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft sowie aus Vermögensverkäufen hätten nach dem ersten Halbjahr 18,0 Mrd. USD (+13,1%) betragen. Dem gegenüber hätten Mittelabflüsse aus Investitionen und Explorationen in Höhe von 11,5 Mrd. USD (+42,0%) gestanden.Bezüglich seiner längerfristigen strategischen Vorgaben sehe sich das Management im Plan. So würden sich die Schlüsselprojekte in der Förderung und in der Verarbeitung erwartungsgemäß entwickeln. Die Schätzungen über die Ressourcen vor der Küste Guyanas seien zuletzt erhöht worden. Die führende Wettbewerbsposition bei der Schieferölproduktion in den USA habe weiter ausgebaut werden können und in Brasilien seien neue Förderlizenzen erworben worden. Ebenso planmäßig verlaufe der Ausbau der Petrochemie- und Raffineriekapazitäten. Hierbei würden der Golf von Mexiko und der asiatische Markt die regionalen Schwerpunkte bilden. Bis zum Jahr 2025 wolle das Unternehmen seinen Nettogewinn sowie seinen operativen Cash Flow auf der Basis eines Ölpreises von 60 USD/bbl verdoppeln.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Aktie von Exxon Mobil von "kaufen" auf "halten" herunter. Das Kursziel werde bei 88 USD belassen. (Analyse vom 01.10.2018)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:73,83 EUR -0,03% (01.10.2018, 11:25)