Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (27.12.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Öl & Gas-Sektor die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) zu kaufen.Die Riege der global operierenden und börsennotierten Öl- und Gaskonzerne werde angeführt von Exxon Mobil und Chevron (beide USA), Royal Dutch Shell (NL/GB), BP (GB) und Total (FR). Dank seit 2015 massiv nach unten verschobener Kostenkurven sei es der Mehrzahl der multinationalen Öl- und Gaskonzerne gelungen, die von Aktionären geforderte Ausschüttung aus operativ erzielten Zahlungsmittelüberschüssen zu bezahlen. Angesichts stetig ausgebauter US-Rohölförderung orientiere sich der Verlauf der Rohölnotierungen an der Umsetzung von Mengendrosselungen in Saudi Arabien (stellvertretend für die OPEC) und maßgeblich am jeweils aktuellen Anstiegsszenario der Energienachfrage Chinas. Drebing stufe den Sektor weiterhin als "positiv" ein.Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet die Exxon Mobil-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute USD 92,00. (Analyse vom 27.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie: