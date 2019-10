Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

61,37 EUR +1,46% (04.10.2019, 22:06)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

68,97 USD (28.08.2019)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.10.2019/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analysten Henry Tarr und Ilkin Karimli von der Privatbank Berenberg:Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analysten der Privatbank Berenberg, senken in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) von 73 auf 63 USD.Sie hätten ihre Schätzungen für den US-Konzern und damit auch das Kursziel für die Aktie nach unten revidiert, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie würden jedoch vor der Bekanntgabe der Q3-Zahlen bei ihrem Anlageurteil bleiben und hätten auf eine attraktive Dividendenrendite verwiesen. Ob diese die Exxon Mobil-Aktie stütze, sei allerdings ungewiss, da die Ausschüttungsquote höher sei und die Dividende auch durch Verkäufe von Unternehmensteilen finanziert werde.Henry Tarr und Ilkin Karimli, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Exxon Mobil-Aktie bestätigt und das Kursziel von 73 auf 63 USD reduziert. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:63,03 EUR +0,38% (07.10.2019, 11:43)