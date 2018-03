Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

60,17 EUR +0,55% (08.03.2018, 15:01)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

74,42 USD +0,22% (08.03.2018, 15:25, vorbörslich)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil.



(08.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Biraj Borkhataria von RBC Capital Markets:Aktienanalyst Biraj Borkhataria vom Investmenthaus RBC Capital Markets äußert laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-amerikanischen Mineralölkonzerns Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) weiterhin die Erwartung einer sektorkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von RBC Capital Markets unterstellen bei Exxon Mobil Corp in den nächsten sieben Jahren ein höheres Investitionsvolumen und ein beschleunigtes Entwicklungsprogramm. Dies sollte zu besseren Erträgen führen.Analyst Biraj Borkhataria weist aber darauf hin, dass Anleger derzeit vor allem auf die negativen Auswirkungen der Investitionen auf die Profitabilität fokussiert sind. Vertrauensvorschuss auf höhere Renditen nach 2020 werde noch nicht gewährt.Die Aktienanalysten von RBC Capital Markets halten in ihrer Exxon Mobil-Aktienanalyse am "sector perform"-Rating fest und erhöhen das Kursziel von 85,00 auf 90,00 USD.Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:60,20 EUR +0,32% (08.03.2018, 15:02)