Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (16.07.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktie: Ausbruchschancen sind da - ChartanalyseIn der Exxon Mobil-Aktie (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) stehen aktuell einige Entscheidungen an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Tagen würden sich die Käufer im Widerstandsbereich bei 83,79 USD die Zähne ausbeißen. Bereits Anfang Juni sei dieses Preisniveau im Rahmen des kurzfristigen Aufwärtstrends erreicht worden und habe damals für eine mehrtägige Korrektur gesorgt. Eine solche sei dieser Tage noch ausgeblieben, obwohl die Aktie schon seit Anfang Juli direkt unter der Widerstandsmarke gehandelt werde. Ein gutes Zeichen, denn trotz dieser Hürde würden sich die Bullen bisher nicht abschütteln lassen.Die Chance für einen Ausbruch über den Widerstand bei knapp 84 USD sei da. Könnten die Käufer diese nutzen, seien weitere Gewinne in Richtung 87,25 USD möglich. Kleinere Konsolidierungen sollten auf dem Weg nach oben eingeplant werden. In kurzfristige Schwierigkeiten würden die Käufer kommen, sollten 82 USD nachhaltig bärisch gebrochen werden. Ein Test der Unterstützungszone bei 80,55 USD dürfte folgen. Dort stünde eine weitere Entscheidung an, wobei ein Ausbruch nach unten größeres Abwärtspotenzial freimachen würde. Zudem stünden in knapp 14 Tagen auch noch die neuesten Quartalszahlen an, die für weitere Impulse sorgen könnten. (Analyse vom 16.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:71,465 EUR +0,91% (13.07.2018, 17:35)