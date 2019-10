Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2019 habe das Expedeon-Management die bisherige Guidance bestätigt.



Aufgrund der absolut im Rahmen ihrer Erwartungen ausgefallenen Halbjahresentwicklung würden die Analysten damit nicht nur ihre Prognosen bestätigen, sondern auch ihr DCF-Bewertungsmodell unverändert lassen.



Damit bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG das bisherige Kursziel von 3,20 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 07.10.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Expedeon AG:



Expedeon (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN) ermöglicht mit seinen Technologien und Produkten wichtige Fortschritte in der Medizin und Patientenversorgung. Die innovativen Technologien, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens werden weltweit in Forschungslabors eingesetzt und ermöglichen es Wissenschaftlern, die Grenzen von Forschung und Produktentwicklung aufzubrechen und einen wesentlichen Beitrag zur Markteinführung neuer Diagnoseinstrumente zu leisten.



Mit Anwendungen, die die gesamten Arbeitsabläufe in der Genomik, Proteomik und Immunologie abdecken, beschleunigen und vereinfachen die von Expedeon entwickelten Technologien die Forschung und ermöglichen sowohl biopharmazeutischen als auch diagnostischen Unternehmen und Organisationen die Einführung neuer und kosteneffizienter Prozesse. Damit unterstützt Expedeon die Entwicklungs- und Vermarktungsziele seiner Kunden. Die Produkte von Expedeon werden über Direktvertrieb und mehrere Vertriebspartner in Europa, den USA und Asien vertrieben.



Die Expedeon AG unterhält Niederlassungen in Deutschland, Spanien, Großbritannien, USA und Singapur. Die Gesellschaft ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. www.expedeon.com. (07.10.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Expedeon-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Expedeon AG (ISIN: DE000A1RFM03, WKN A1RFM0, Ticker-Symbol: EXN).Über die vergangenen Geschäftsjahre hinweg habe die Expedeon AG konsequent eine "Grow, Buy & Build"-Strategie umgesetzt. Besonders sichtbar sei dabei der "Buy"-Anteil dieser Strategie, mit dem Erwerb der Expedeon Holdings und C.B.S. Scientific in 2016, der Innova Biosciences in 2017 und der TGR BioSciences in 2018 geworden. Damit verbunden stehe eine deutliche Ausweitung der Produktpipeline, womit ein breiterer Kundenkreis aus den Bereichen Immunologie, Genomik und Proteomik angesprochen werde. Gleichzeitig sei die Entwicklungspipeline von Reagenzien, Kits und Anwendungen erheblich ausgeweitet worden, mit der in den kommenden Jahren sukzessive hohe Umsatzpotenziale erschlossen werden sollten. Hierbei würden neue Anwendungen der TruePrimeTM Technologie zur DNA Produktion, beispielsweise für Gentherapien, eine wichtige Rolle spielen.Hohes organisches Wachstum habe in den beiden vergangen Jahren zunehmend zu einem nachhaltigen Anstieg des Umsatzvolumens beigetragen. Erwartungsgemäß habe sich dies auch im ersten Halbjahr 2019 fortgesetzt, in dem Umsatzerlöse in Höhe von 7,35 Mio. EUR (VJ: 5,62 Mio. EUR) und damit ein Umsatzanstieg in Höhe von 30,8% erzielt worden seien. Das abgelaufene zweite Quartal habe dabei, mit Umsatzerlösen in Höhe von 3,90 Mio. EUR (Q2 18: 3,31 Mio. EUR) einen neuen Rekordwert markiert.Die Umsatzerlöse würden derzeit hauptsächlich in den USA und in Europa mit dem Verkauf von Kits und Produkten für den Life-Science-Markt erzielt. Der Kundenkreis setze sich sowohl aus Industrieunternehmen als auch aus Forschungsanstalten zusammen, wobei die Expedeon-Produkte aktuell mehrheitlich in der Forschung eingesetzt würden.Als Resultat der deutlichen Umsatzausweitung sei das EBITDA auf 0,27 Mio. EUR geklettert (VJ: 0,02 Mio. EUR) und habe auf Halbjahressicht zum zweiten Mal in Folge im positiven Bereich gelegen.Unter Berücksichtigung akquisitionsbedingter Sondereffekte hätte die Expedeon AG sogar ein noch höheres EBITDA ausweisen können. Die Neubewertung von Earn-Out-Komponenten für Innova und TGR habe dabei zu einer nicht liquiditätswirksamen und außerordentlichen Belastung in Höhe von 0,81 Mio. EUR (VJ: 0,00 Mio. EUR) geführt. Diese stehe im Zusammenhang mit der Zeitwertveränderung von Expedeon-Aktien, die ein Earn-Out-Kaufpreisbestandteil der beiden Akquisitionen seien.Unterm Strich weise die Expedeon AG mit einem Periodenergebnis in Höhe von -1,79 Mio. EUR (VJ: -0,87 Mio. EUR) insgesamt nach wie vor einen negativen Wert auf. Wie dargestellt, seien hier einerseits ergebniswirksame, jedoch nicht liquiditätswirksame akquisitionsbedingte Sonderaufwendungen in Höhe 0,81 Mio. EUR (VJ: 0,00 Mio. EUR) enthalten. Darüber hinaus habe die Expedeon AG, ebenfalls als Folge der aus den Unternehmenskäufen neu hinzugekommenen Vermögenswerte, eine deutliche Zunahme der Abschreibungen auf 1,50 Mio. EUR verzeichnet (VJ: 1,03 Mio. EUR). Ohne diese Effekte hätte die Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Verbesserung des Periodenergebnisses erzielt.Beim Vermögensbild der Expedeon AG würden gegenüber dem Geschäftsjahresende 2018 keine wesentlichen Änderungen vorliegen. Nach wie vor sei die Aktivseite der Bilanz von den langfristigen Vermögenswerten, dabei im Einzelnen vom Goodwill und immateriellen Vermögenswerten in Höhe von insgesamt 48,69 Mio. EUR (31.12.18: 49,49 Mio. EUR), geprägt. Mehrheitlich würden die langfristigen Vermögenswerte aus den Unternehmensakquisitionen der vergangenen Geschäftsjahre stammen und damit die hohe M&A-Aktivität der Expedeon AG wiedergeben.Auf der Passivseite dominiere weiterhin das Eigenkapital in Höhe von 46,34 Mio. EUR (31.12.18: 46,50 Mio. EUR), welches gegenüber dem Geschäftsjahresende 2018 nahezu unverändert geblieben sei. Die grundsätzlich hohe EK-Quote von 75,3% (31.12.18: 72,5%) sei dabei ein Resultat der mehrheitlichen Eigenkapitalfinanzierung der bisher erfolgten Unternehmenserwerbe. Diesbezüglich habe die Expedeon AG in den vergangenen Berichtsperioden mehrere Eigen- und Sachkapitalerhöhungen durchgeführt.Das Augenmerk der Analysten liege weiterhin besonders auf der Liquiditätsausstattung, die zwar mit 3,86 Mio. EUR (31.12.18: 6,24 Mio. EUR) deutlich unter dem Wert zum Jahresende 2018 liege, jedoch ihres Erachtens als ausreichend einzustufen sei. Dies liege vor allem daran, dass die Gesellschaft mittlerweile in der Lage sei, einen nahezu positiven Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft zu generieren. Nachdem auf Gesamtjahresebene 2018 mit -0,16 Mio. EUR kein nennenswerter Liquiditätsabfluss ausgewiesen worden sei, habe sich dies in den ersten sechs Monaten 2019 mit einem operativen Cashflow in Höhe von -0,13 Mio. EUR (VJ: -0,74 Mio. EUR) wiederholt. Vor Working Capital-Veränderungen hätte die Expedeon AG sogar einen positiven operativen Cashflow in Höhe von 0,60 Mio. EUR (VJ: 0,01 Mio. EUR) erreicht.Die insgesamt rückläufige Entwicklung der liquiden Mittel sei im Wesentlichen auf die Rückzahlung eines TGR-Gesellschafterdarlehens (1,22 Mio. EUR) sowie von zinslosen spanischen Darlehen (0,27 Mio. EUR) geprägt.