XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

24,27 EUR -0,82% (08.07.2020, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

24,26 EUR +0,46% (08.07.2020, 14:39)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (08.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel habe am heutigen Mittwoch kurzzeitig ins Plus drehen können. Unterstützt worden sei die Aktie dabei von der Meldung, dass Evotec einen neuen Standort von Sanofi in Toulouse erwerbe. Mit der Übernahme des "Biopark by Sanofi" ("BBS") schaffe die Gesellschaft bedeutende Möglichkeiten für ein weiteres langfristiges Wachstum ihrer Geschäftstätigkeit in Toulouse. Zum 1. Juli 2020 habe Evotec 100 Prozent der Anteile am BBS erworben, der künftig in "Campus Curie" umbenannt werde.Der Standort in Toulouse befinde sich im Forschungs- und Entwicklungszentrum "Oncopole" und werde von BBS verwaltet. Evotec sei seit der Übernahme der Forschungseinrichtung von Sanofi im Jahr 2015 Hauptmieter und seitdem habe sich die Zahl der Mitarbeiter in Toulouse auf rund 600 nahezu verdreifacht.Die Übernahme des BBS werde es dem Wirkstoffforscher ermöglichen, die bestehenden Kapazitäten am Standort kurz- bis mittelfristig deutlich zu erweitern und sich dabei maximale Flexibilität zu bewahren, um bei Bedarf langfristige Kapazitäten aufzubauen. Mit einem Team von 19 Mitarbeitern, die alle zu Evotec gewechselt seien, werde Campus Curie den Standort weiterhin verwalten und Facility Services für alle Mieter anbieten.Die Evotec-Aktie sei am Morgen kurzzeitig ins Plus gedreht. Die Gewinne habe der Titel allerdings schnell wieder abgeben müssen. Damit laufe das Papier weiter in einer engen Range seitwärts.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: