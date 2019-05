Börsenplätze Evotec-Aktie:



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (27.05.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Bei der Aktie von Evotec sei die Marke von 23,36 Euro weiterhin hart umkämpft. Der Widerstand resultiere aus dem Mehrjahreshoch, das im September vergangenen Jahres markiert worden sei. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass dem Wert der nachhaltige Ausbruch nach oben gelinge, ansonsten stünde erneut ein Test der Mai-Tiefstände im Bereich von 21,50 Euro an. Fundamental sei bei Evotec in jedem Fall weiter alles bestens, was auch die jüngsten Zahlen für das erste Quartal verdeutlicht hätten. Zudem habe das Unternehmen in diesem Jahr weitere wichtige Fortschritte erzielt.Im ersten Quartal 2019 sei Evotec mehrere neue und erweiterte Forschungs- und -entwicklungsallianzen eingegangen. In zahlreichen EVT Execute-Allianzen seien Meilensteine erreicht worden, die zur starken Performance in diesem Segment beigetragen hätten, unter anderem in der Bayer-Allianz im Bereich chronischer Husten sowie in der Boehringer Ingelheim-Allianz im Bereich Schmerz. Auch das Hochdurchsatz-Tox-Testing (Cyprotex) habe seine hervorragende Performance fortsetzen können, so Evotec.Im ersten Quartal 2019 sei erstklassige Wissenschaft in zahlreichen Bereichen des EVT Innovate-Segments beschleunigt worden und bestehende Pipeline-Projekte hätten sich planmäßig entwickelt. Zudem seien im ersten Quartal 2019 neue Vereinbarungen eingegangen worden, u.a. eine Lizenzvereinbarung mit Galapagos im Bereich Fibrose sowie zwei neue Onkologiepartnerschaften mit The Mark Foundation (Immunonkologie) und Indivumed (Entwicklung präziser Wirkstoffe für die Behandlung von Darmkrebs; nach Ende der Berichtsperiode).Darüber hinaus habe Evotecs BRIDGE-Modell weiter an Dynamik gewonnen und in der bestehenden LAB150-BRIDGE seien weitere Projekte ausgewählt worden. Im Bereich Antiinfektiva sei Evotec neue Allianzen mit Helmholtz (HZI) und GARDP (The Global Antibiotic Research and Development Partnership) eingegangen, um dringend benötigte Innovationen in diesem Bereich voranzubringen. Und auch im zweiten Quartal habe Evotec bereits mit einer Allianz und einer Übernahme die positive Entwicklungen der Vormonate fortsetzen können.Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", rechnet mittelfristig mit Kursen im Bereich von 30 Euro und empfiehlt deswegen die Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.