Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,24 EUR +1,29% (19.03.2019, 09:48)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt.



Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (19.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der Wirkstoffforscher habe eine neue Partnerschaft schließen kann. Wie die Hamburger am heutigen Dienstagmorgen bekannt gegeben hätten, werde man zukünftig mit der Global Antibiotic Research and Development Partnership ("GARDP") zusammenarbeiten. Die strategische öffentlich-private Partnerschaft ziele auf die zunehmende Bedrohung durch Antibiotikaresistenz ("AMR") ab. Evotec und GARDP würden ihre Kapazitäten und Netzwerke gezielt gegen resistente bakterielle Infektionen einsetzen, so das TecDAX-Unternehmen. Dies beinhalte GARDPs klinische Expertise und ihren Einsatz für nachhaltigen Zugang sowie Evotecs führende Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in der Medizinalchemie und Pharmakologie. Zudem werde Evotec ihre umfangreiche Sammlung aus bakteriellen Krankheitserregern zur Verfügung stellen, heiße es in der Mitteilung weiter.Der TecDAX-Titel reagiere auf die Nachricht am Morgen mit einem deutlichen Kursanstieg von zwei Prozent. Auch DER AKTIONÄR sehe die Zusammenarbeit als langfristig hochinteressantes weiteres Puzzlestück. Das Problem Antibiotikarestistenz nehme immer stärker an Bedeutung zu. Im Zuge des heutigen Kursplus laufe die Evotec-Aktie in Richtung des Märzhochs bei 22,41 Euro. Gelinge der Anstieg darüber, würde erneut das Mehrjahreshoch vom September vergangenen Jahres bei 23,36 in den Fokus rücken.DER AKTIONÄR bleibe äußerst zuversichtlich, was die weitere Entwicklung von Evotec angehe und rate die Gewinne laufen zu lassen. Gelingt der Ausbruch nach oben, wäre dies ein neues Kaufsignal, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Spannend werde es bei Evotec in der kommenden Woche - das Unternehmen präsentiere am 28. März seinen Geschäftsbericht 2018. (Analyse vom 19.03.2019)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:21,27 EUR +1,19% (19.03.2019, 09:32)