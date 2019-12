Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (06.12.2019/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF).Nach dem sehr dynamischen H1/19 habe das Q3/19 über den Analystenerwartungen abgeschlossen. Das Gj. 2019 werde klar zweistellig wachsen, so die Zusammenfassung der jüngsten EQUI.TS-Studie. Die Guidance sei - mit Vorlage der 9M/19-Zahlen - in diese Richtung konkretisiert worden. Das Orderbuch deute, so hätten die Fachanalysten vom CEO erfahren, auch für 2020 auf hohes Erlöswachstum.Die Nachfrage im Basisgeschäft sei und bleibe also hoch, die Kundenbasis werde immer breiter. Das Auslaufen der Sanofi-Toulouse-Vereinbarung in Q3/20 - ein Kritikpunkt unter den Investoren - dürfte somit kompensiert werden können, zumal neue Projekte mit Sanofi künftig Einnahmen liefern könnten.Überhaupt: Die strategische Beweglichkeit nehme augenscheinlich zu. Beispiele seien der Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Celmatix Inc. Oder die 100%-Übernahme des US-Biologika-Experten Just Biotherapeutics (jetzt Just - Evotec Biologics), durch die eine strategische Lücke geschlossen und in die künftig signifikant investiert werde.Was die Profitmarge im Basis-Geschäft durchaus drücken könnte, so die Analysten der Research-Boutique aus Frankfurt/ M. Andererseits: Das gewachsene und reifere Produktportfolio könnte grundsätzlich die Meilensteinzahlungen gewinnerhöhend ansteigen lassen.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihre Kaufempfehlung für die Evotec-Aktie. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: