XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

26,05 EUR +1,20% (01.08.2019, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

26,08 EUR +1,44% (01.08.2019, 12:59)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (01.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Forschungsunternehmen Evotec habe mit Lygature eine Kooperation geschlossen, um neuartige antibakterielle Wirkstoffe zu entwickeln, mit denen antimikrobielle Resistenzen bekämpft werden könnten. Aus diesem Projekt sollten in den nächsten fünf Jahren ein bis zwei klinische Entwicklungskandidaten hervorgehen. Die Aktie profitiere von der Nachricht.Das Projekt mit dem Namen GNA NOW werde durch die Innovative Medicines Initiative (IMI) finanziert. Laut Mitteilung von Evotec würden die Mitglieder von GNA NOW gemeinsam drei parallele Programme mit dem Ziel entwickeln, eines bis zum Abschluss von Phase-I-Studien zu bringen, eines bis zur Stufe einer Investigational New Drug (IND) zu entwickeln und/oder bis zu zwei Programme bis 2024 zur Stufe eines klinischen Entwicklungskandidaten voranzutreiben.Kurz vor der Mittagspause notiere Evotec bei knapp 26 Euro und damit wieder über dem alten Ausbruchsniveau von 25,83 Euro. In den letzten drei Handelstagen sei der Kurs immer wieder darunter gefallen, sodass sich jederzeit eine Bullenfalle hätte ergeben können.Wie mehrfach berichtet, sei Evotec eines der Top-Investments im Biotech-Sektor. Wie sich die operativen Erfolge im zweiten Quartal 2019 in der Bilanz niedergeschlagen hätten, werde sich am 14. August bei den Quartalszahlen zeigen. Springt die Aktie wieder über 26 Euro, ist das nächste Ziel die Marke von 30 Euro, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2019)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Börsenplätze Evotec-Aktie: