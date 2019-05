XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

22,93 EUR -2,26% (20.05.2019, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,03 EUR -0,95% (20.05.2019, 16:47)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (20.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach dem starken Auftritt in der vergangenen Woche - mit einem Plus von 5,3 Prozent sei das Papier der drittstärkste Wert der Woche im MDAX gewesen - müsse das Papier von Evotec zum Wochenauftakt kräftig Federn lassen. Knapp zwei Prozent gehe es nach unten auf 23,00 Euro. Damit sei die Aktie auch unter die bedeutende Unterstützung in Form des Septemberhochs 2018 bei 23,36 Euro zurückgerutscht. Wichtig sei nun, dass der Support bei 22,85 Euro halte. Ansonsten würde wieder das Apriltief bei 21,50 Euro in den Fokus rücken. "Der Aktionär" bleibe langfristig aber ganz klar optimistisch bei Evotec. Mittelfristig rechne "Der Aktionär" mit Kursen im Bereich von 30 Euro.Demnächst stünden einige Investorenkonferenzen auf dem Programm, die der Aktie wieder Schwung verleihen könnten. Den Anfang mache am morgigen Dienstag, 21. Mai, die Berenberg Conference in Tarrytown, NY, USA. Danach würden bis 6. Juni vier weitere Konferenzen folgen. Zudem könnten sich Anleger schon einmal den 19. Juni vormerken. An diesem Mittwoch finde die Ordentliche Hauptversammlung statt.Zuletzt habe Evotec starke Q1-Zahlen melden können. Sie würden einmal mehr die starke Positionierung des deutschen Biotechwerts unterstreichen. Der Umsatz sei um 27 Prozent auf 104 Mio. Euro geklettert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe Evotec auf 30 Millionen Euro mehr als verdoppeln können. Unter dem Strich habe Evotec gut 13 Mio. Euro verdient, nach 3,5 Mio. ein Jahr zuvor. Zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Monaten und Jahren eine Vielzahl von hochinteressanten Deals und Kooperationen schließen können. Mögliche starke Resultate werde es hier erst in den kommenden Jahren geben. Das Potenzial sei in jedem Fall enorm. Und weitere Deals dürften bereits in Vorbereitung sein. Hier dürfe man gespannt sein, was das Team um Vorstand Werner Lanthaler in den kommenden Wochen und Monaten noch präsentieren werde.Größere Rücksetzer sind weiterhin als klare Kaufchancen zu sehen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.05.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Evotec-Aktie: