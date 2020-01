Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,41 EUR -0,04% (14.01.2020, 09:27)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,34 EUR -0,55% (14.01.2020, 09:12)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (14.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Beim Hamburger Biotech-Unternehmen gebe es zum Jahresstart eine gute Nachricht nach der anderen. Nachem Evotec erst Ende vergangener Woche bekannt gegeben habe, die Zusammenarbeit mit Bayer im Bereich der Frauengesundheit auszubauen, sei nun ein weiterer starker Deal gefolgt. Wie Evotec berichte, sei die in Seattle ansässige Konzerntochter Just - Evotec Biologics und MSD, ein Markenname von Merck & Co., eine mehrjährige Kooperation rund um die "Produktionsanlage der Zukunft" eingegangen. Sie hätten ihre Kooperation zur Entwicklung innovativer Technologien für die Produktion hochwertiger Biologika ausgeweitet.Im Rahmen der Vereinbarung gewähre Just - Evotec Biologics dem Unternehmen MSD Zugang zu Kapazitäten in der J.POD-Anlage in Redmond, Washington, die sich gerade im Bau befinde. Es seien eine Abschlagszahlung von 15 Mio. USD, kurzfristige Meilensteinzahlungen nach Fertigstellung der J.POD-Anlage und eine breite Zusammenarbeit auf der Grundlage der reservierten Kapazitäten vereinbart worden.Die Evotec-Aktie hänge derweil an dem Anfang Januar bei 24,17 Euro markierten Zwischenhoch fest. Gelinge der Sprung darüber, würde sich vorerst weiteres Potenzial bis zum Juli-Hoch 2019 bei 27,29 Euro ergeben. Neuer Schwung in die Evotec-Aktie könnte am Donnerstag kommen. Dann präsentiere das Hamburger Biotech-Unternehmen auf der JPMorgan Healthcare Conference in San Francisco. Gewinne laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Evotec.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: