Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,55 EUR -1,17% (03.01.2020, 10:14)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

23,79 EUR +0,21% (03.01.2020, 09:59)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (03.01.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Sowohl Evotec als auch MorphoSys hätten den ersten Handelstag im neuen Jahr mit einem positiven Vorzeichen abschließen können. MorphoSys habe am Donnerstag 0,8 Prozent gewonnen, Evotec habe sogar vier Prozent zulegen können und sei damit hinter der Commerzbank, Nemetschek und Dialog Semiconductor der viertstärkste Wert des Tages im MDAX gewesen. Zum Wochenschluss scheinen die Papiere aber eine leichte Korrektur zu vollziehen. Evotec verliere im frühen Handel bei Lang & Schwarz gut zwei Prozent auf 23,30 Euro und MorphoSys 0,8 Prozent auf 127,10 Euro.Bei Evotec stünden in den kommenden Wochen gleich mehrere Investorenkonferenzen auf dem Programm, an denen das Unternehmen teilnehmen und zum Teil auch präsentieren werde. Im Fokus stehe dabei insbesondere die JP Morgan Healthcare Conference in San Francisco, USA. Diese beginne am Montag, 13. Januar und laufe bis Donnerstag, 16. Januar. Der Evotec-Vorstandsvorsitzende, Werner Lanthaler, werde am 16. Januar um 11 Uhr (lokale Zeit) präsentieren.MorphoSys habe vor Kurzem in den USA einen Zulassungsantrag für Tafasitamab (MOR208) eingereicht. Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist wolle eine Zulassung des Mittels Tafasitamab zur Behandlung einer bestimmten Form des Lypmdrüsenkrebses in den USA erreichen. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA sei ein Antrag auf Zulassung des Antikörpers Tafasitamab zur Therapie von therapieresistentem oder wiederkehrendem diffusen großen B-Zell-Lymphom (R/R DLBCL) gestellt worden, habe das MDAX-Unternehmen am Montag in Planegg mitgeteilt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe nun eine 60-tägige Frist, den Antrag auf Vollständigkeit und als für einen Zulassungsantrag ausreichend zu prüfen.Derweil habe die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MorphoSys angesichts eines Antrags auf EU-Zulassung für das Leukämie-Mittel Lumoxiti des Wettbewerbers Innate Pharma auf "neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen.Besonders zuversichtlich bleibt Marion Schlegel von "Der Aktionär" außerdem für die Aktie von Evotec. Dem Papier sei zuletzt der charttechnische Ausbruch nach oben gelungen. (Analyse vom 03.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link