Bei Kursen um 13 Euro ist die Evotec-Aktie wieder kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 08.08.2017)



Börsenplätze Evotec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

13,566 EUR +0,68% (08.08.17, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

13,32 EUR (07.08.2017)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharmaund Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen.



Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer'schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes und mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. www.evotec.com (08.08.2017/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) bei Kursen um 13 Euro wieder kaufenswert.Werner Lanthaler, CEO von Evotec, plane den Kauf von Aptuit zu einem Preis von 256 Mio. Euro in bar. Wie der Firmenchef den Experten bei ihrem Treffen mitgeteilt habe, habe er Aptuit schon länger auf seiner Targetliste. "Wir wollten Aptuit schon vor ein paar Jahren kaufen. Allerdings stand das Unternehmen damals nicht zum Verkauf. Im März startete ein strukturierter Verkaufsprozess. Wir konnten uns nunmehr gegen chinesische und amerikanische Mitstreiter durchsetzen", habe der CEO stolz gesagt.Bezahlen werde Evotec die Übernahme aus Eigen- und Fremdmitteln. Per Ende März hätten die Hamburger über eine gut gefüllte Kriegskasse von über 185 Mio. Euro verfügt. Einen Betrag von 140 Mio. Euro werde Lanthaler für diese Übernahme als Darlehen aufnehmen. Das Darlehen sei zinsgünstig und werde vollständig von der Deutschen Bank bereitgestellt. Damit sei Evotec das erste Biotechunternehmen in Deutschland, welches ein Darlehen in dieser Höhe für eine Übernahme erhalte. Nach der Übernahme werde Evotec voraussichtlich noch über eine solide Liquidität von ca. 85 Mio. Euro verfügen. Eine Kapitalerhöhung sei mit diesem Zukauf nicht geplant und auch nicht notwendig, betone Lanthaler.Aptuit passe perfekt zu Evotec. Das Unternehmen mit Verwaltungssitz in den Staaten, aber operativer Tätigkeit in Italien, Schweiz und UK, agiere ähnlich wie Evotec im Bereich EVT Execute als Servicepartner für Forschung und Entwicklung für andere Biotech-und Pharma-Unternehmen. Dadurch würden die eigenen Kapazitäten deutlich erweitert. Zudem könne Evotec durch Aptuit die eigene Wertschöpfungskette massiv erweitern. Das Angebot werde bis zur Einreichung eines neuen klinischen Wirkstoffkandidaten ergänzt. Des Weiteren könne nun durch Aptuit die integrierte kommerzielle Herstellung von Arzneimittelwirkstoffen und -produkten angeboten werden. Dies alles sei wiederum für Evotecs Bereich EVT Innovate sehr spannend.Lanthaler setze bei Innovate auf first-in-class Medikamente. Ziel sei, gemeinsam mit pharmazeutischen Partnern eine Wirkstoffpipeline aufzubauen, ohne das große finanzielle Risiko, das normalerweise mit solchen Projekten verbunden sei, alleine zu tragen. Durch Aptuit werde hier die Wertschöpfungskette ideal ergänzt, da bis zur Einreichung von klinischen Studien potenzieller Medikamente unter einem Dach gearbeitet werden könne und Evotec nach der Präklinik nicht mehr Dritte beauftragen müsse. Ein echter strategischer Mehrwert auch für EVT Innovate und natürlich alle Kunden im Bereich EVT Execute.Aptuit werde in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 100 und 110 Mio. Euro einfahren bei einem EBITDA zwischen 10 und 15 Mio. Euro. Die Abschreibungen seien gering. Zinsen und Steuern bezahle Aptuit ebenfalls fast keine. Das Unternehmen sei cash/debt free übernommen worden, sodass Aptuit in diesem Jahr netto ca. 5 Mio. Euro verdienen werde. Konsolidiert werde schätzungsweise ab Q4 dieses Jahres. Evotec selbst habe in Q1 einen starken Jahresauftakt mit einem Umsatz von rund 50 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA von 13.2 Mio. Euro erzielt. Die EBITDA-Marge von mehr als 26% sei trotz stetiger Ausgaben für Forschung und Entwicklung beeindruckend.Für das Gesamtjahr bekräftige Lanthaler die bisherige Prognose. Der Umsatz solle um mehr als 15% auf ca. 190 Mio. Euro wachsen. Das EBITDA solle den Vorjahreswert von 36,2 Mio. Euro signifikant übersteigen. Nach Berechnungen der Experten könnte sich das bereinigte EBITDA auf bis zu 50 Mio. Euro belaufen. Hinzuzuaddieren sei ein Quartal von Aptuit. Annualisiere man Aptuit hingegen, errechne sich für 2017 proforma ein Umsatz von ca. 300 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 60 Mio. Euro. Den Free Cashflow in 2017 schätze man auf 25 bis 30 Mio. Euro.Im Jahr 2018 erwarte Lanthaler aus Aptuit Umsatzbeiträge von 110 bis 120 Mio. Euro und einen Beitrag zum EBITDA von 15 bis 20 Mio. Euro. Auf Konzernbasis werde Evotec den Umsatz im Jahr 2018 auf ca. 330 Mio. steigern. Das Evotec-EBITDA sei in den vergangenen Jahren sehr stark angewachsen. Der CEO wolle die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Jahr 2018 mindestens auf 25 Mio. Euro steigern, um Innovate weiter zu stärken. Evotec werde daher 2018 das EBITDA etwas moderater steigern als bisher. Inklusive Aptuit werde sich das EBITDA dennoch auf ca. 70 Mio. Euro verbessern.Die Übernahme von Aptuit sei absolut wertsteigernd für die Hamburger. Evotec wachse nicht nur zahlentechnisch, sondern auch strategisch in ganz neue Dimensionen. Die Aktie habe von ihrem Jahreshoch bei über 14 Euro inzwischen eine gesunde Korrektur hinter sich.