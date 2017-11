ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. (20.11.2017/ac/a/t)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) charttechnisch unter die Lupe.Keine Frage: Nachdem die Evotec-Aktie im bisherigen Jahresverlauf lange Zeit zu den absoluten Highflyern gezählt habe, vollziehe der Biotechtitel seit Anfang Oktober eine radikale Kehrtwende. Im charttechnischen Sinne handele es sich derzeit um das klassische "fallende Messer". Deshalb wollten die Analysten vor allem mögliche Rückzugsbereiche beleuchten. Bezogen auf den gesamten Aufwärtsimpuls seit Februar 2016 habe das Papier inzwischen mehr als 50% der gesamten Rally (12,68 EUR) korrigiert. Gleichzeitig sei eine noch offene Kurslücke vom August geschlossen worden. Die nächste Unterstützungszone ergebe sich aus den Tiefpunkten vom Mai und Juli bei 11,38/11,29 EUR.Für bemerkenswert würden die Analysten zudem die jüngste Umsatzentwicklung halten. Auf Wochenbasis habe die Aktie das höchste Handelsvolumen der Historie zu verkraften, was für ein erstes Indiz in Sachen "selling climax" sorge. Dazu passe der große Abstand bei den Bollinger Bändern sowie die historisch niedrige Notierung des trendfolgenden MACD. Bevor technisch motivierte Anleger allerdings auf eine Erholung der Evotec-Aktie setzen würden, sollte definitiv eine Stabilisierung abgewartet werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.11.2017)XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:12,39 EUR -3,32% (17.11.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:12,095 EUR -1,59% (20.11.2017, 09:01)