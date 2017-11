Kursziel

Evotec-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,20 Kaufen EQUI.TS Thomas J. Schießle, Daniel Großjohann 20.11.2017 17,00 Hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 09.11.2017 20,00 Buy Oddo Seydler Bank Igor Kim 09.11.2017 - Verkaufen DZ BANK Heinz Müller 08.11.2017 16,00 Hold Berenberg Bank Klara Fernandes 08.11.2017

13,31 EUR +1,18% (23.11.2017, 17:35)



13,373 EUR +0,93% (23.11.2017, 20:41)



DE0005664809



566480



EVT



EVOTF



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate).



Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u.a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (24.11.2017/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie der Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 20,00 Euro oder 16,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Evotec-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Evotec AG hat am 8. November ihre Ergebnisse des dritten Quartals 2017 präsentiert.Der Konzernumsatz wuchs in den ersten neun Monaten 2017 um 42% gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 170,9 Mio. EUR (9M 2016: 120,6 Mio. EUR). Das bereinigte Konzern-EBITDA wurde um 28% auf 39,3 Mio. EUR verbessert (9M 2016: 30,6 Mio. EUR). Evotec operatives Ergebnis lag bei 25,9 Mio. EUR (9M 2016: 20,4 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung in strategische first-in-class-Innovationen belaufen sich planmäßig auf 12,5 Mio. EUR (9M 2016: 12,8 Mio. EUR). Evotec hat sämtliche Bestandteile der am 16. August 2017 aktualisierten Finanzprognose bestätigt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Evotec-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Oddo BHF: Igor Kim hat den Titel nach dem jüngsten Kursrutsch von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Die Kursverluste seien übertrieben, schrieb Oddo BHF-Analyst Kim in einer Studie vom 9. November. Er habe das Kursziel zudem von 14 auf 20 Euro angehoben, um noch optimistischere eigene Erwartungen für das übernommene Unternehmen Aptuit zu reflektieren als bisher.Die Privatbank Berenberg hat jedoch das "hold"-Rating für Evotec mit einem Kursziel von 16 Euro bestätigt. Das Biotechunternehmen habe die Erwartungen im abgelaufenen Quartal beim Umsatz übertroffen, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom 8. November. Dies stünde jedoch verfehlten Erwartungen an das operative Ergebnis gegenüber. Hier seien höhere Vertriebs- und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den jüngsten Zukäufen Cyprotex und Aptuit zum Tragen gekommen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Evotec-Aktie auf einen Blick: