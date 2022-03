Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern Evonik traue sich trotz der hohen Rohstoffkosten im Jahr 2022 ein weiteres Gewinnwachstum zu. Bei einem Umsatz von 15,5 bis 16,5 Milliarden Euro dürfte das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) auf 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro steigen. Zudem werde die Dividende erneut leicht erhöht.Damit werde das Wachstum aber nachlassen, nachdem sich der Konzern 2021 dank einer guten Nachfrage etwa aus der Bau, Pharma- und Autoindustrie kräftig vom Corona-Knick erholt habe. Die mittlere Gewinnschätzung von Analysten liege in etwa in der Mitte der Spanne.2021 sei der Umsatz auf knapp 15 Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf 2,38 Milliarden Euro gestiegen. Das sei jeweils ein Plus von rund einem Viertel. Unter dem Strich seien mit 767 Millionen Euro 60 Prozent mehr hängen geblieben als im Jahr zuvor. Teils deutlich höhere Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten hätten kompensiert werden können, habe das Unternehmen betont. Die Dividende solle nun leicht auf 1,17 Euro je Aktie steigen.Wer bereits bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 4,4 Prozent) investiert ist, kann dabeibleiben, sollte aber den Stopp bei 24,00 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 03.03.2022)Mit Material von dpa-AFX