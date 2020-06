Börsenplätze Evonik-Aktie:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Spezialchemie-Hersteller schlage sich durchaus wacker in der Corona-Krise. Das Q1 sei nicht so schlimm wie befürchtet ausgefallen. Für das Gesamtjahr und das Q2 habe Evonik zwar seine Prognosen gekappt, aber zumindest die Q2-Zahlen würden Überraschungspotenzial bergen. In diese Richtung könnten die jüngsten Aussagen von Evonik-Vorstandsmitglied Harald Schwager interpretiert werden. Der MDAX-Titel könne davon nicht profitieren."Ich sehe keine negativen Auswirkungen auf die Produktivität. Wir haben rund 125 Anlagen weltweit - alle laufen", zitiere die Nachrichten-Agentur Reuters Schwager. "Ich mache mir über das zweite Quartal keine Sorgen." Bei den für die Tiernahrung wichtigen Aminosäuren "läuft das Geschäft gut". Die weltweite Nachfrage nach Hühnerfleisch sei in der Krise gestiegen. Auch Super-Absorbern, die in Baby-Windeln zum Einsatz kommen würden und Hygieneartikel seien nach Aussagen des Evonik-Vorstandsmitglieds gefragt.Evonik habe im Mai die Prognose reduziert und erwarte einen Umsatz zwischen 11,5 und 13 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,7 und 2,1 Mrd. Euro. Für das Q2 habe Evonik in einer Analysten-Präsentation ein bereinigtes EBITDA von voraussichtlich rund 400 Mio. Euro prognostiziert. Vor Jahresfrist seien es noch 566 Mio. Euro gewesen.Der AKTIONÄR sehe seine Empfehlung weiterhin positiv. Zum einem sei Evonik breit aufgestellt - und damit weniger von den Corona-Folgen betroffen. Zudem habe sich Evonik ein Effizienz-Programm verordnet. Und: Evonik überweise den Anlegern Anfang September noch eine Rest-Dividende in Höhe von 0,57 Euro, nachdem jüngst die erste Hälfte der Ausschüttung gezahlt worden sei. Das seien (weitere) 2,5 Prozent Rendite, auf die sich die Anleger freuen könnten - angesichts von Nullzinsen, die Banken derzeit auf der Einlagenseite servieren würden, ein starker Zinssatz.Investoren können auf dem aktuellen Niveau noch einsteigen (Stoppkurs: 17,50 Euro), so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link