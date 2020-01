Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (15.01.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Der Evonik-Mehrheitsaktionär RAG-Stiftung habe sich nach knapp eineinhalb Jahren wieder von Evonik-Aktien getrennt. Im Rahmen einer Privatplatzierung sei ca. 5,4% des Evonik-Aktienkapitals zu 25,30 (Xetra-Schlusskurs vom 13.01.2020: 26,57) Euro je Evonik-Aktie platziert worden. Damit sei der Anteil der RAG-Stiftung an Evonik von 64,3% auf 58,9% gesunken. Im September 2018 habe die RAG-Stiftung 16,3 Mio. Evonik-Aktie zu 30,65 Euro je Stück platziert. Langfristig wolle die RAG-Stiftung aber als strategischer Aktionär mit mindestens 25,1% an Evonik beteiligt bleiben. Die RAG-Stiftung habe drei Umtauschanleihen (Volumen: jeweils 500 Mio. Euro; Fälligkeit: 2021/2023/2024) auf Evonik-Aktien ausstehen. Deren Umwandlungskurse lägen gegenwärtig 25%, 36% bzw. 45% über dem Kurs der Evonik-Aktie.Der Analyst habe in seinen vorgegangenen Kommentierungen (SWOT) auf das Risiko von Anteilsverkäufen der RAG-Stiftung hingewiesen. Evonik habe den Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 bestätigt (u.a. bereinigte EBITDA-Guidance "mindestens stabil"). Allerdings habe der CEO des Konkurrenten Covestro, Steilemann, von einem schwieriger werdenden Branchenumfeld gesprochen (Interview in der Süddeutschen Zeitung vom 13.01.2020). Die Konjunktur-Frühindikatorenindices hätten sich zuletzt weiter aufgehellt (u.a. Deutschland/Großbritannien/USA: Stabilisierung des Wachstumsmomentums (zuvor: Anzeichen einer Stabilisierung des Wachstumsmomentums)). Seine Prognosen behalte der Analyst bei (u.a. berichtetes EPS 2019e: 4,39 Euro; berichtetes EPS 2020e: 1,59 Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Evonik-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 27,00 Euro. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie: