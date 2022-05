Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Evonik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,92 EUR -0,40% (06.05.2022, 09:47)



XETRA-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,83 EUR -1,15% (06.05.2022, 09:38)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (06.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Spezialchemiekonzern Evonik habe zum Jahresstart dank einer noch guten Nachfrage und höheren Verkaufspreisen auch unter dem Strich mehr verdient. Der Nettogewinn sei im ersten Quartal im Jahresvergleich um 69 Prozent auf 314 Millionen Euro gestiegen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Freitag in Essen im Zuge der Vorlage endgültiger Zahlen mitgeteilt habe.Bereits vor rund zwei Wochen habe Evonik Eckdaten veröffentlicht und den Jahresausblick trotz des Ukraine-Krieges und umfangreicher Corona-Lockdowns in China bestätigt. "Auf Basis unseres starken Jahresauftakts und der Annahme einer sich nicht weiter verschärfenden geopolitischen Situation bestätigen wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr", habe Konzernchef Christian Kullmann laut Mitteilung gesagt.Wie bereits bekannt, sei der Umsatz im ersten Quartal um ein Drittel auf knapp 4,5 Milliarden Euro gestiegen. 22 Prozent des Wachstums hätten dabei auf höheren Verkaufspreisen basiert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe um ein Viertel auf 735 Millionen Euro zugelegt. Der Konzern habe von einer weiter hohen Nachfrage nach Tierfuttereiweißen profitiert, die unter anderen in der Hähnchenmast eingesetzt würden, und auch die Geschäfte mit der Kosmetik- und Pharmaindustrie seien weiter gut gelaufen. Zur positiven Überraschung hätten aber auch die Sparte Smart Materials rund um Hochleistungskunststoffe, Desinfektionsmittel und Zusätze für Lacke und Klebstoffe mit einem mengenmäßigen Absatzplus sowie der Bereich Performance Materials beigetragen.Wer bei der Dividendenperle bereits investiert ist, kann nach wie vor dabeibleiben (Stoppkurs: 24,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Evonik-Aktie. (Analyse vom 06.05.2022)Mit Material von dpa-AFX