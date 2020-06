Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,49 EUR +1,51% (18.06.2020, 11:32)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,49 EUR +1,25% (18.06.2020, 11:32)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (18.06.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Der Evonik-Mehrheitsaktionär, die RAG-Stiftung (58,9%), habe eine neue Umtauschanleihe auf Evonik-Aktien (Wandlungspreis: 28,86 Euro; wandelbar in 17,3 Mio. Evonik-Aktien; Fälligkeit: 2026) emittiert und gleichzeitig eine der "alten" Umtauschanleihen (Fälligkeit: 2021) auf Evonik-Aktien mehrheitlich zurückgekauft (vor dem Rückkauf wandelbar in 14,7 Mio. Evonik-Aktien, nach dem Rückkauf wandelbar in 2,2 Mio. Evonik-Aktien). Damit habe sich die Zahl der auf Basis der nun vier (bisher: drei) von der RAG-Stiftung emittierten Umtauschanleihen wandelbaren Evonik-Aktien auf 48,7 (bisher: 43,9) Mio. Stück erhöht. Folglich könnte die RAG-Stiftung, die jüngst wieder betont habe, ein signifikanter Evonik-Aktionär bleiben zu wollen, ihren Evonik-Anteil auf 48,5% reduzieren.Allerdings lägen insbesondere die aktualisierten Wandlungspreise der drei älteren Umtauschanleihen sehr deutlich über dem gegenwärtigen Evonik-Aktienkurs. Der RAG-Stiftung sei die Trennung von Evonik-Aktien bisher vor allem über die Platzierungen bei Investoren (September 2018, Januar 2020) gelungen. Die RAG-Stiftung sei für den Evonik-Konzern/Evonik-Management nach wie vor ein Stabilisierungsfaktor (als Ankeraktionär bzw. strategischer Aktionär), aber gleichzeitig für die Evonik-Aktie ein Belastungsfaktor (wegen Reduzierungsabsichten, was durch die jüngsten Umtauschanleihen-Transaktionen untermauert worden sei). Die Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. berichtetes EPS 2020e: 1,14 Euro; berichtetes EPS 2021e: 1,52 Euro).Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus (Dividendenrendite 2020e/2021e: jeweils 5,0%) lautet das Votum für die Evonik-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 24,00 auf 25,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 18.06.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie: