Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (03.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie arbeite derzeit an einer Bodenbildung. Unterstützung gebe es dabei durch eine Kaufempfehlung aus dem Hause HSBC. Deren Analyst Martin Evans sehe den fairen Wert des DAX-Titels bei 54,00 Euro. Er rechne noch mit einigen schwierigen Monaten, lobe bei BASF aber die hohe Dividendenrendite.Der Großteil der Experten stufe die BASF-Aktie hingegen derzeit nur mit "halten" ein. Wesentlich zuversichtlicher gestimmt seien viele Analysten für die Aktie von Evonik. Der Konzern, der derezit auch verstärkt Desinfektionsmittel herstelle, habe gute Chancen, von der Corona-Krise etwas weniger stark getroffen zu werden als die stärker von der Weltkonjunktur abhängigen Konkurrenten wie etwa Covestro oder BASF.Dementsprechend würden 17 von 27 Experten, die sich regelmäßig mit der Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Lediglich drei würden den Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 26,99 Euro knapp 35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.Besonders angetan von der Evonik-Aktie sei derzeit das Bankhaus Metzler, das den MDAX-Titel auf die Empfehlungsliste "Top Ten" aufgenommen habe. So lobe Analyst Hendrik König, dass der Konzern sehr stark in den nach wie vor attraktiven Bereichen Ernährung, Konsumgüter oder Gesundheit aufgestellt sei. Er sehe den fairen Wert der Evonik-Papiere bei 44,00 Euro, was rund 120 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Langfristig orientierte Anleger können daher bei der günstig bewerteten Aktie von Evonik zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Das Investment sollte mit einem Stoppkurs bei 14,50 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link