Börsenplätze Evonik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,51 EUR -3,99% (14.01.2020, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

25,44 EUR -1,01% (14.01.2020, 11:12)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (14.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Mit dem Papier des Chemieriesen gehe es im frühen Handel kräftig nach unten. Die Evonik-Aktie verliere knapp vier Prozent. Der Grund hierfür liege auf der Hand.So habe sich Evonik-Haupteigner RAG Stiftung von mehr Aktien als zunächst geplant getrennt. Es seien 5,4 Prozent des gesamten Grundkapitals der ausgegebenen Evonik-Papiere veräußert worden, habe die Stiftung am späten Montagabend mitgeteilt. Zunächst habe RAG 5,2 Prozent angepeilt. Der Verkauf habe 632,5 Mio. Euro brutto in die Kasse der Stiftung gespült. Die RAG halte nun noch 58,9 Prozent an dem im MDAX notierten Unternehmen.Der Verkaufspreis habe bei 25,30 Euro je Aktie gelegen. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft habe bei 26,57 Euro gelegen.Daher drängt sich auch bei der Evonik-Aktie aktuell kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link