Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

22,66 EUR +0,76% (03.03.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

23,26 EUR +3,06% (04.03.2020, 09:03)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (04.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Der Essener Konzern habe die eigenen Ziele 2019 erreicht. Der Umsatz sei in diesem Geschäftsjahr zwar wegen der Autoflaute und niedrigerer Verkaufspreise für das Tierfutter-Eiweiß Methionin leicht gefallen. Davon seien als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2,15 Mrd. Euro hängen geblieben und damit so viel wie im Vorjahr. Hier habe Evonik auch von Kostensenkungen in der Verwaltung und geringeren Vertriebskosten profitiert. Die Zahlen hätten auf dem Niveau der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten durchschnittlichen Analystenschätzungen gelegen.Das Marktumfeld für Chemieproduzenten bleibe angesichts der mauen Weltkonjunktur schwierig. Evonik sei aber in einigen Bereichen gut aufgestellt, die weniger konjunkturabhängig seien. Die Dividendenperle bleibe daher eine Halteposition., so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Evonik-Aktie: