Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 13,5 Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,47 Milliarden EUR. (03.03.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Aktienanalyst Tim Jones von der Deutschen Bank:Tim Jones, Aktienanalyst der Deutschen Bank, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Die Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2016 seien in Ordnung, auch wenn das operative Ergebnis aufgrund der Normalisierung im Geschäft mit Methionin-Produkten gesunken sei, so der Analyst. Die zyklische Stärke des Spezialchemiekonzerns gleiche es seiner Meinung nach zunehmend aus.Tim Jones, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Evonijk-Aktie bestätigt und das Kursziel von 30,00 auf 32,00 Euro erhöht. (Analyse vom 03.03.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:30,57 EUR +0,08% (03.03.2017, 15:08)Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:30,579 EUR -0,68% (03.03.2017, 15:09)