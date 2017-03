Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,934 EUR +0,52% (02.03.2017, 13:23)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr als 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 13,5 Milliarden EUR und ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) von rund 2,47 Milliarden EUR. (02.03.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 28 auf 30 Euro.Der Essener Konzern habe mit den Zahlen für 2016 die eigenen Ziele erreichen und teilweise sogar übertreffen können und habe leicht über dem von Thomson Reuters ermittelten Analystenkonsens gekegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das für 2017 in Aussicht gestellte Wachstum klinge zunächst sehr vielversprechend, beruhe jedoch hauptsächlich auf der Übernahme des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products. Entsprechend verhalten sei die Börsenreaktion ausgefallen. Der Zukauf sei aber, genauso wie der vorgesehene Erwerb des Silicageschäfts von Huber, über die reinen Beiträge zum Umsatz und zum Ergebnis hinaus auch von strategischer Bedeutung. Dadurch könne der Einfluss des Geschäfts mit Tiernahrungszusatzstoffen verringert, das wenig zyklische Geschäft verstärkt und eine bessere geografische Aufstellung erreicht werden.Trotz dieser positiven Aspekte erscheine die Evonik-Aktie - nicht zuletzt mit Blick auf anstehende weitere Anteilsverkäufe des Großaktionärs RAG (Beteiligung derzeit rd. 68%) - fair bewertet.Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:30,945 EUR +0,96% (02.03.2017, 13:08)