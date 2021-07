Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (07.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die LupeZu Wochenbeginn habe Everfuel den nächsten Schritt seiner Expansionsstrategie veröffentlicht. Die Nel -Beteiligung werde zukünftig mit dem Energieunternehmen Greenstat bei der Wasserstoffmobilität in Norwegen kooperieren. Die Aktie befinde sich weiterhin in der seit Mitte März anhaltenden Seitwärtsphase.Everfuel und Greenstat würden in Zukunft ihre Kräfte bündeln. Beide Unternehmen möchten eine kommerziell wettbewerbsfähige Wasserstoffversorgung für eine emissionsfreie Mobilität auf Schiene, Straße und See in Norwegen entwickeln.Die Zusammenarbeit solle die Entwicklung des norwegischen Vertriebsnetzes von Everfuel unterstützen. Als Ziel sei zunächst der Bau von 15 bis 20 Tankstellen in Südnorwegen definiert worden. Später solle die Expansion im Norden voranschreiten.Die Zusammenarbeit mache sowohl für Everfuel als auch Greenstat Sinn, da sich beide Unternehmen gut ergänzen würden. Damit setze die Nel-Beteiligung ihre Expansionsstrategie fort und baue den Platz in der Schnittstelle zwischen Produzenten und Nutzern von Wasserstoff weiter aus. Charttechnisch betrachtet befinde sich das Papier weiterhin in einer Seitwärtsrange. Erst bei einem Überschreiten der Marke von 83 Norwegische Kronen (8,09 Euro) würde ein Kaufsignal ausgelöst werden.Bis dahin bleibt die Everfuel-Aktie ein Kandidat für die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2021)