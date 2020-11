Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



4,5015 EUR -1,71% (27.11.2020, 09:23)



DK0061414711



A2QGNH



0HR



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (27.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Vor wenigen Wochen habe das Nel-Spin-off Everfuel ein Listing am Merkur-Markt der Osloer Börse vollzogen. Nach einem durchwachsenen ersten Handelstag nehme die Aktie immer weiter an Fahrt auf. Allein am Donnerstag habe der Wert an der Heimatbörse um 14,7 Prozent auf 42,20 Norwegische Kronen (umgerechnet 3,99 Euro) zugelegt.Everfuel habe am Donnerstag mit Nel eine Absichtserklärung unterzeichnet. Everfuel wolle 26 Millionen Norwegische Kronen (2,47 Millionen Euro) in die Hand nehmen, um 51 Prozent von H2 Fuel Norway zu übernehmen. Damit stärke Everfuel die Präsenz in Norwegen."Der Aktionär" habe die Everfuel-Aktie in Ausgabe 46/2020 zu Kurse um die 2,28 Euro vorgestellt. Gemessen an der Euro-Notierung von 4,58 Euro am Donnerstagabend auf der Handelsplattform Tradegate betrage das Kursplus seitdem gut 100 Prozent.Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, nehmen nun erste Gewinne vom Tisch, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)