Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.In Dänemark nehme das H2RES-Demonstrationsprojekt auf Avedøre Holme in Kopenhagen langsam Formen an. Everfuel habe zur Realisierung des Vorhabens nun mit dem Offshore-Wind-Spezialisten Orsted einen Vertrag für die Abnahme und den Vertrieb von grünem Wasserstoff unterzeichnet. An der Börse komme die Meldung gut an.Orsted habe dem Vernehmen nach die endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt getroffen. Es sei das erste erneuerbare Wasserstoff-Vorhaben, welches die Dänen vorantreiben würden. Dabei werde Offshore-Windkraft zur Produktion von grünem Wasserstoff genutzt.Die Anlage solle eine Leistung von zwei Megawatt umfassen und täglich bis zu 1.000 Kilogramm Wasserstoff produzieren. Die Inbetriebnahme werde für Ende 2021 angepeilt. Everfuel werde neben dem Elektrolyseur eine Kompressions- und Trailer-Füllanlage bauen und betreiben, heiße es. Die Verteilung des Wasserstoffs erfolge über das Tankstellen-Netz von Everfuel in Kopenhagen und Seeland.Der Wasserstoff-Wert könne von der News mit Orsted profitieren und an der Börse in Oslo knapp sieben Prozent zulegen. "Der Aktionär" führe die Everfuel-Aktie seit Anfang November 2020 auf der Kaufliste. Seit Vorstellung belaufe sich das Kursplus inzwischen auf gut 550 Prozent. In den letzten Wochen habe "Der Aktionär" bereits zu Teilgewinnmitnahmen bei der ambitioniert bewerteten Aktie geraten.Investierte Anleger sollten nun die restliche Position mit einem Stopp bei 11,40 Euro im Depot belassen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2021)