Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (02.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Zum Ende des Jahres 2020 könne der Wasserstoff-Spezialist Nel einen weiteren Auftrag verbuchen. Die Beteiligung Everfuel habe einen großen Elektrolyseur-Vertrag (Leistung von 20 Megawatt) mit dem norwegischen Unternehmen geschlossen. Der Gegenwert betrage dem Vernehmen nach 7,2 Mio. Euro. Die Auslieferung solle im kommenden Jahr erfolgen. Die Anlage werde im dänischen Fredericia errichtet und habe eine Produktionskapazität von bis zu acht Tonnen grünem Wasserstoff pro Tag. Dieser solle aus Windstrom gewonnen werden."Everfuel hat sich zum Ziel gesetzt, die Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff zu kommerzialisieren, um das Ziel Europas, kohlenstoffneutral zu werden, zu unterstützen", so Nel-CEO Jon André Løkke. "Dies ist der erste wichtige Schritt und wir sind stolz darauf, diesen Vertrag für die grüne Wasserstoffproduktionsanlage in Fredericia bekanntzugeben."In Dänemark gewinne Wasserstoff immer stärker an Bedeutung. Everfuel sei in diesem Nachbarland Deutschlands hervorragend aufgestellt, der Elektrolyseur-Vertrag mit Nel sei der nächste wichtige Meilenstein. Løkke ergänze: "Damit positioniert sich unser Partner Everfuel in der Pole-Position für das erwartete Wachstum und die Expansion von Wasserstoff als Hauptenergieträger in Dänemark."Everfuel und Nel würden Hand in Hand zusammenarbeiten, um in Europa eine funktionierende Wasserstoff-Wertschöpfungskette auf die Beine zu stellen. Generell bleibe Wasserstoff ein heißer Trend an der Börse. Neueinsteiger sollten auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr zugreifen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link