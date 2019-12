Wien (www.aktiencheck.de) - Heute stehen in der Eurozone und in den USA aussagekräftige Umfrageindikatoren für das Verarbeitende Gewerbe am Kalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Diese Daten stünden stark im Fokus der Marktteilnehmer. Immerhin konzentriere sich die Konjunkturschwäche in vielen Ländern auf den Industriesektor. Die jüngsten Signale würden darauf hindeuten, dass sich die Talfahrt in der Industrie inzwischen vielerorts eingebremst habe und die Wirtschaftsaktivität in diesem Sektor in den kommenden Monaten wieder etwas zunehme. Für die Einkaufsmanagerindices (PMI) für die Eurozone, Deutschland und Frankreich lägen bereits Schnellschätzungen vor. Auf Basis dieser Resultate müsse für Italien mit einer leichten Verbesserung und Spanien mit einem klaren Rückgang gerechnet werden. Der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe habe im Oktober nach einer sechsmonatigen Talfahrt wieder etwas an Boden gutmachen können (Anstieg auf 48,3). Der Konsens erwarte für den November einen abermaligen leichten Anstieg, der den Index bis knapp unter die 50-Punkte-Marke führen könnte. Im weiteren Wochenverlauf seien die artverwandten Umfragen für den Dienstleistungsbereich von Interesse.



Weiters seien Industriedaten aus Deutschland und Spanien sowie aus den USA Arbeitsmarktdaten sowie die Umfrage zum Konsumentenvertrauen von Relevanz. Zudem würden die Marktteilnehmer auf weitere Infos zu einem sich abzeichnenden ersten Handelsdeal zwischen den USA und China warten. (02.12.2019/ac/a/m)





