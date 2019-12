München (www.aktiencheck.de) - Anzeichen eines längeren Waffenstillstands im Handelskrieg zwischen den USA und China stützen die Finanzmärkte auch weiterhin, so die Experten von AB.Laut des AB-Experten werde sich "die Wolke der Unsicherheit" nicht verziehen, zumal sich auch neue populistische Risiken wie die US-Präsidentschaftswahlen im November 2020 abzeichnen würden. Deshalb gehe der Chefökonom davon aus, dass das globale Wachstum weiter schwächele und die Inflation gedämpft bleibe. "Unserer Prognose nach wird die Weltwirtschaft im Jahr 2020 nur um 2,2 Prozent wachsen, was das schwächste Wachstum seit 2009 wäre", so Williams.Besonders trüb seien die Aussichten für die Eurozone: "Wir erwarten, dass das Wachstum bis 2020 auf 0,3 Prozent sinken wird - nach 1,1 Prozent in diesem Jahr", sage der Experte. Grundsätzlich bleibe der Euroraum auf absehbare Zeit anfällig für ungünstige globale Entwicklungen. "Ein stärkerer Einsatz der Finanzpolitik ist eine Möglichkeit, gegen diese Anfälligkeit gegenzusteuern", fordere Williams. Indem die EZB die Anleiherenditen (und die Finanzierungskosten des Staates) auf Rekordtiefstände zwinge, leiste sie sicherlich ihren Beitrag dazu, den Regierungen einen fiskalischen Spielraum zu geben. Und es gebe Anzeichen dafür, dass sie sich langsam auf den Weg machen würden: "Wir schätzen einen fiskalischen Impuls von 0,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020, gegenüber 0,2 Prozent in diesem Jahr. Das wird zwar hilfreich sein, aber aus unserer Sicht nicht genug, um die Eurozone aus ihrem derzeitigen Niedrigwachstum zu befreien." (16.12.2019/ac/a/m)