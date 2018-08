Wien (www.aktiencheck.de) - In der ersten Jahreshälfte 2018 hat sich das Wachstumstempo in der Eurozone mit durchschnittlich 0,4% p.q. verglichen mit dem Jahr 2017 (durchschnittlich 0,7% p.q.) merklich reduziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für die zweite Jahreshälfte rechne man mit BIP-Wachstumsraten zwischen 0,4% und 0,5% p.q. Auch im Jahr 2019 erwarte man eine Zunahme der Wirtschaftsleistung über dem Potenzialwachstum, das man bei rund 1,3% p.a. ansetze. Allerdings sei die Outputlücke nach allgemeiner Auffassung inzwischen geschlossen. Insofern dürfte das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr geringer ausfallen als dieses Jahr. Der Aufschwung wird in Zukunft unserer Einschätzung nach im überwiegenden Maß von der Binnennachfrage getragen, so die Analysten der RBI. Aufgrund sich gegenseitig befeuernder Faktoren würden die Analysten die Belebung als relativ robust einschätzen: Die Zunahme bei Beschäftigung und Löhnen steigere das verfügbare Einkommen der Konsumenten und somit deren Nachfrage, Unternehmen würden angesichts guter Absatzaussichten Investitionen und Personalstand erhöhen.Die zahlreichen politischen Unsicherheiten (Regierung in Italien, Russland-Sanktionen, Konflikt USA mit China/Iran/Türkei, Brexit) mögen zwar die Stimmung dämpfen, den Aufschwung sehen wir dadurch jedoch nicht gefährdet, so die Analysten der RBI. Selbst mögliche einzelne negative Entwicklungen - wie z.B. erhöhte Zölle auf Autoexporte in die USA, Währungs- und Konjunkturschwäche in einigen Emerging Markets - würden nach Meinung der Analysten die Wirtschaftsbelebung nur leicht dämpfen. Nur wenn mehrere Risiken tatsächlich schlagend würden (z.B. Iran-Sanktionen würden Ölpreis emporschießen lassen, gescheiterte Brexit-Verhandlungen würden zu umfassenden Handelshemmnissen für Exporte nach Großbritannien führen, Finanzmarktturbulenzen aufgrund Euro-Austrittsdrohungen der italienischen Regierung), könnte die Konjunkturerholung bereits in den kommenden Quartalen ein Ende nehmen. (Ausgabe vom 30.08.2018) (31.08.2018/ac/a/m)