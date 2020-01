Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die finalen Daten für den Einkaufsmanagerindex (PMI) im Verarbeitenden Gewerbe im Dezember bestätigten den Eindruck der Schnellschätzung, wonach sich die Stimmung in der Industrie der Eurozone zum Jahresende 2019 noch nicht verbessert hat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar habe gegenüber der ersten Schätzung (45,9 Punkte) ein leichter Anstieg verbucht werden können. Per Saldo habe der Index gegenüber dem Vormonat aber um 0,6 auf nur noch 46,3 Punkte nachgegeben (Deutschland: -0,4 auf 43,7 Punkte) und liege damit nur knapp über dem im September 2019 verzeichneten Siebenjahrestief (45,7). Die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und Festlandchina, die Mitte Januar unterzeichnet werden solle, sowie die Aussicht auf Fortschritte im "Brexit"-Prozess könnten dabei zur PMI-Stabilisierung gegenüber der Schnellschätzung beigetragen haben. (03.01.2020/ac/a/m)





