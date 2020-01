Wien (www.aktiencheck.de) - Kurz nach dem Jahreswechsel nimmt das Marktgeschehen nur sehr langsam Fahrt auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Relevante Datenveröffentlichungen seien noch Mangelware, das erste Highlight des neuen Jahres stehe erst morgen mit dem ISM-Index auf dem Programm. Heute würden in der Eurozone mit Spanien und Italien weitere Länder-PMIs veröffentlicht. Die vorläufige Schätzung für die PMIs habe für Deutschland und Frankreich etwas überraschend einen klaren Rückgang ausgewiesen. Die Umfragewerte für Italien und Spanien sollten sich ebenfalls enttäuschend schwach präsentieren - die Analysten der RBI würden mit einem merklichen Rückgang rechnen. In den letzten Monaten sei die positive Marktstimmung nicht unwesentlich von der Aussicht auf ein Phase-1-Handelsabkommen zwischen den USA und China getrieben gewesen, auch wenn der Mangel an Details sowie die bisher nicht erfolgte Unterzeichnung in weiterer Folge für etwas Ernüchterung gesorgt hätten. Wie kurz vor dem Jahreswechsel bekannt geworden sei, solle das Abkommen nun aber am 15. Januar in Washington unterzeichnet werden. Weiterhin würden jedoch konkrete Details den genauen Inhalt betreffend fehlen. (02.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.